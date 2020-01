YOG Giochi Olimpici Giovanili: Alberto Tamagnini è partito per Losanna

La delegazione impegnata ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali è partita per Losanna. Portacolori del Titano lo sciatore Alberto Tamagnini, che sarà impegnato il 13 gennaio nello slalom gigante, mentre il giorno successivo nello slalom special. Insieme all'atleta biancoazzurro il capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Nicole Valcareggi. Il primo appuntamento per San Marino è quello con la cerimonia d'apertura in programma il 9 gennaio, evento al quale parteciperanno anche il presidente del Cons Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna.



Foto Gallery

I più letti della settimana: