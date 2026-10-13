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Giochi olimpici giovanili Dakar 2026: delegazione sammarinese composta dalle atlete Gregoroni e San Martini

Due giovanissime rappresenteranno San Marino ai Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026: per il nuoto Margerita Gregoroni, per l'Atletica Greta San Martini

di Lorenzo Giardi
13 ott 2026
Giochi olimpici giovanili Dakar 2026: delegazione sammarinese composta dalle atlete Gregoroni e San Martini

Si avvicinano i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar 2026, in programma in Senegal dal 31 ottobre al 13 novembre. Sarà un’edizione storica per il movimento olimpico: per la prima volta, infatti, una manifestazione olimpica sarà organizzata nel continente africano.

San Marino sarà presente per la quarta volta ai Giochi Olimpici Giovanili, con una delegazione al femminile composta da due atlete. Nel nuoto ci sarà Margherita Gregoroni, classe 2011, impegnata negli 100 e 200 metri stile libero e 200 misti, mentre nell’atletica leggera scenderà in pedana Greta San Martini, classe 2009, nel salto triplo. A completare la delegazione sammarinese saranno il Segretario Generale del CONS Eros Bologna, il Capo Missione Lucia Castiglioni e i tecnici Luca Corsetti per il nuoto e Massimo Meca per l’atletica.

Dakar 2026 rappresenta un nuovo importante appuntamento internazionale per il San Marino Team e per le due giovani atlete un’occasione di confronto con i migliori talenti della loro generazione.




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