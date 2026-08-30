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Giochi Piccoli Stati, San Marino punta al 2035 per celebrare i 50 anni

Il turno del Titano sarebbe nel 2037, il Cons proverà ad anticiparlo. Il Presidente Christian Forcellini: "Ci piacerebbe molto poterli organizzare per il 50º anniversario"

30 ago 2026
La cerimonia di chiusura dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro nel 2019
La cerimonia di chiusura dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro nel 2019

Riportare i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa a San Marino nel 2035, cinquant'anni dopo la prima storica edizione disputata sul Titano nel 1985. È l'obiettivo al quale guarda il presidente del Cons, Christian Forcellini. "Se potessimo scegliere, a noi piacerebbe molto" ha detto Forcellini durante l'intervista al Tg Sport di San Marino Rtv di sabato 29 agosto.

"La calendarizzazione dei Giochi a noi spetterebbe nel 2037", ha spiegato il presidente del Comitato olimpico sammarinese che punta a modificare la calendarizzazione prevista. "Vediamo se ci sono le condizioni, e spero che ci siano, attraverso i nostri amici dei piccoli Stati per cercare eventualmente di richiedere la data del 2035".  Per il Titano sarebbe la quarta organizzazione, dopo quella inaugurale, quella del 2001 e quella del 2017. 

"C'è tempo, avremo modo di lavorarci e cercheremo di farlo il più possibile", ha aggiunto Forcellini. Per San Marino il ritorno della manifestazione nell'anno del cinquantesimo anniversario avrebbe anche un forte valore simbolico: "Sicuramente sarà veramente suggestivo poter portare i Giochi dei Piccoli Stati dopo 50 anni di nuovo a San Marino".

Guarda l'intervista integrale a Christian Forcellini.




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