GSSE Giochi Piccoli Stati, San Marino punta al 2035 per celebrare i 50 anni Il turno del Titano sarebbe nel 2037, il Cons proverà ad anticiparlo. Il Presidente Christian Forcellini: "Ci piacerebbe molto poterli organizzare per il 50º anniversario"

Giochi Piccoli Stati, San Marino punta al 2035 per celebrare i 50 anni.

Riportare i Giochi dei Piccoli Stati d'Europa a San Marino nel 2035, cinquant'anni dopo la prima storica edizione disputata sul Titano nel 1985. È l'obiettivo al quale guarda il presidente del Cons, Christian Forcellini. "Se potessimo scegliere, a noi piacerebbe molto" ha detto Forcellini durante l'intervista al Tg Sport di San Marino Rtv di sabato 29 agosto.

"La calendarizzazione dei Giochi a noi spetterebbe nel 2037", ha spiegato il presidente del Comitato olimpico sammarinese che punta a modificare la calendarizzazione prevista. "Vediamo se ci sono le condizioni, e spero che ci siano, attraverso i nostri amici dei piccoli Stati per cercare eventualmente di richiedere la data del 2035". Per il Titano sarebbe la quarta organizzazione, dopo quella inaugurale, quella del 2001 e quella del 2017.

"C'è tempo, avremo modo di lavorarci e cercheremo di farlo il più possibile", ha aggiunto Forcellini. Per San Marino il ritorno della manifestazione nell'anno del cinquantesimo anniversario avrebbe anche un forte valore simbolico: "Sicuramente sarà veramente suggestivo poter portare i Giochi dei Piccoli Stati dopo 50 anni di nuovo a San Marino".

Guarda l'intervista integrale a Christian Forcellini.

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