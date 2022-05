GIOCHI DEL MEDITERRANEO "Giochi strategici pensando alla pace"

Questa mattina il Presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano è salito a San Marino per incontrare i vertici del Comitato Olimpico. Un incontro in amicizia alla vigilia dei Giochi di Orano a testimoniare quanto la famiglia del Mediterraneo tenga al rapporto con la Repubblica di San Marino. Dopo un colloquio e uno scambio di doni con il Presidente del Cons Gian Primo Giardi e il Segretario Generale Eros Bologna, Tizzano ha visitato il Multieventi. La mattinata è poi proseguita alla Segreteria di Stato dove ha incontrato il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini, per terminare in udienza privata dai Capitani Reggenti.

Nel video le interviste al Presidente del Cons Gian Primo Giardi e al Presidente della Confederazione dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano.

