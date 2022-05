"Giochiamo allo Sport": atletica e divertimento per 350 ragazzi

Circa 350 ragazzi delle classi terze delle scuole medie di San Marino si sono sfidati sulla pista dello “Stadium” a suon di scatti, corse, salti e lanci. Anche se le componenti principali, soprattutto a questa età, restano sempre l'aggregazione e il divertimento. Tutto questo è stata la manifestazione di Atletica Leggera che rientra nell'ambito dell'iniziativa "Giochiamo allo Sport". La riuscita dell'evento è stata resa possibile anche grazie alla presenza di numerosi volontari che hanno a cuore questi ragazzi, futuro dello sport sammarinese.

L'obiettivo di “Giochiamo allo Sport”, infatti, è quello di approcciare i giovani alle pratiche sportive delle varie Federazioni mostrando tutti i benefici in termine di salute, amicizia e competizione. Si, perché lo sport è anche mettersi a confronto l'uno con l'altro per riuscire a migliorarsi sempre di più. In questa prima giornata – mercoledì, invece, si replica con le classi seconde – Lorenzo Angelini e Jasmine Bologna hanno conquistato la gara di velocità, Lorenzo Canarezza e Ilaria Ceccaroni quella di resistenza. Le altre discipline sono state la staffetta vinta dalla 3C Serravalle, il getto del peso con i successi di Matteo Zanotti e Sofia Mauri e il salto in lungo con Tommaso Bacchiocchi e Giorgia Mini sul gradino più alto del podio nelle categorie maschili e femminili.