"Giochiamo allo Sport": dopo le terze è toccato alle classi seconde Dopo la prima giornata dedicata alle classi terze, la manifestazione di atletica leggera legata a Giochiamo allo Sport è tornata in mattinata con le seconde delle scuole medie sammarinesi.

Il “San Marino Stadium” torna protagonista a distanza di 48 ore con la manifestazione di atletica leggera, inserita nell'ambito dell'iniziativa di Giochiamo allo Sport. Se lunedì i 350 ragazzi delle classi terze erano stati grandi protagonisti, questa volta sono stati i circa 320 delle seconde delle scuole medie di San Marino a darsi battaglia nelle diverse discipline. Come sempre non è mancato il supporto di numerosi volontari, fondamentali per la riuscita dell'evento: dai giudici sportivi della Federazione Sammarinese Atletica Leggera al neonato gruppo di ex insegnanti di educazione fisica – presenti sulla pista di atletica per dare una mano – passando per il docente Fabio Tonini, coordinatore delle attività motorie per scuole elementari e medie. Gli obiettivi di “Giochiamo allo Sport” sono quelli di favorire la socializzazione, potenziare la formazione motoria scolastica, ampliare i propri interessi attraverso la conoscenza e la pratica delle varie discipline sportive.

Divertimento e competizione: Mauro Cucchiarini e Greta San Martini hanno trionfato nella velocità, Filippo Terni e Anita Bianchi nella resistenza, la 2E di Serravalle nella staffetta. Per quanto riguarda il salto in lungo vittorie di Mattia Ruggeri e Sarah Nilo Gomez e nel vortex – che sostituiva il getto del peso – di Aldo Maria Gritti e Asia Olei.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: