TENNIS Giorgia Benedettini trionfa a Pinarella Marco De Rossi perde al secondo turno in Austria

Giorgia Benedettini trionfa a Pinarella.

Giorgia Benedettini si è aggiudicata il titolo nel torneo nazionale di terza categoria al Ten Sport Center di Pinarella. Nella finale disputata mercoledì sera la tennista biancazzurra si è imposta per 6-1 6-3 su Valentina Benini. È terminata, invece, l’avventura di Marco De Rossi nel torneo ITF 15.000 dollari di Warmdad Villach, in Austria. Il sammarinese, dopo il successo al primo turno su Niklas Rohrer, si è dovuto arrendere alla testa di serie numero 4 Sandro Kopp per 7-6 6-3.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: