ELEZIONI FEDERALI Giorgio Guerra resta alla guida dei cronometristi

L’assemblea della Federazione Cronometristi Sammarinesi si è riunita per eleggere il consiglio direttivo che sarà in carica nel triennio 2022-2024. Giorgio Guerra è stato confermato, per acclamazione, alla presidenza. Insieme a lui, nel consiglio federale, sono stati eletti William Pruccoli, Edio Beccari, Luigi Zavoli e Mauro Della Pasqua.

