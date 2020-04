CONS Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace: Il messaggio del Presidente Giardi

La circostanza di emergenza planetaria a causa della pandemia da Coronavirus ci impone di celebrare la giornata sostenuta dalle Nazioni Unite nel rispetto delle regole e del distanziamento sociale. Ora è necessario utilizzare la comunità digitale per trasmettere il valore universale dello sport che, con spirito di squadra, può e deve sostenere lo sforzo collettivo per combattere un avversario invisibile. Lo sport, oltre ad essere un fattore benefico per la prevenzione della nostra salute, è uno straordinario portatore di valori solidali e di unità globale. Come sta accadendo nella nostra piccola comunità, grande è stata la risposta del mondo dello sport che ha voluto testimoniare fattivamente il supporto a tutti coloro che in prima linea stanno combattendo una sfida, a volte impari, a tutela della nostra salute. Oggi più che mai, la salute e il benessere delle persone stanno alla base dello sviluppo e della promozione della pace. E' ancora timida e fugace la fiamma di luce che s'intravvede in fondo al tunnel, ma torneremo presto a riunirci e ad abbracciarci con calore e vigore al "Festival della resilienza dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020", anche per questo ci uniamo alla campagna: "Rimani attivo, rimani forte e rimani in salute".



