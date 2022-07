Giornata mondiale Fair Play: Presentazione del Libro “58” SIC Marco Simoncelli.

Alla “5 edizione Giornata Mondiale Fair Play“ programmata per il giorno Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 presso la Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, il ricco programma della Giornata prevede un momento particolare dedicato alla memoria del SIC Marco Simoncelli con la presentazione del Libro “58” con l’autore, il giornalista Fabio Fagnani e durante la cerimonia di premiazione delle diverse categorie dei Premi Fair Play previsti, sarà conferito al Pilota sammarinese Alex De Angelis il Premio Fair Play alla Carriera.

A dieci anni dalla sua morte arriva in libreria “58”, una favola illustrata dove il SIC accompagna il piccolo Marco in un’avventura sospesa tra sogno e realtà attraverso 18 tavole realizzate con una tecnica originale dall’illustratrice Noemi Parente: “58” è un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese indimenticabili in una favola illustrata sospesa tra sogno e realtà.