TAEKWONDO Giovagnoli bronzo a Tirana: è sesto nel Ranking Europeo

La giovane carriera di Alessandro Giovagnoli si arricchisce di un altro podio. Al Tirana Trophy 2026 di Taekwondo l'atleta sammarinese ha conquistato la medaglia di bronzo che gli vale anche come qualificazione al Gran Premio di fine anno. Giovagnoli, fermato al termine di una semifinale tiratissima che ha a lungo condotto contro l'italiano Andrea Zappone (testa di serie numero 1), sale alla sesta posizione del ranking europeo e continua la sua scalata.

