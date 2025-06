TAEKWONDO Giovagnoli medaglia d'argento all'Austrian Open

Bella medaglia d'argento per Alessandro Giovagnoli all'Austrian Open di Innsbruck. L'atleta sammarinese, che in semifinale aveva battuto l'italiano Leandro Caspari, ha ceduto solo alla testa di serie numero 1, il bielorusso Nino Semeret. Oltre alla medaglia d'argento, Giovagnoli ha conquistato 6 punti preziosi che lo proiettano al diciassettesimo posto del ranking continentale. Gli altri junior sammarinesi: ottavi di finale per Thomas Albani, trentaduesimi per Federico Amati. Tra i senior stop agli ottavi per Stefano Crescentini.

