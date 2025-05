Giovani atleti Olimpus protagonisti a Sant’Arcangelo nella terza fase dei CDS giovanili

Grande successo per gli atleti della società Olimpus nella terza fase dei CDS giovanili, svoltasi mercoledì a Sant’Arcangelo. Notevole la vittoria della staffetta 4x100 ragazzi composta da Cristian Burgal Alfaro, Mattia Angelini, Michelangelo Fabbri e Stephane Maroncelli, che con il tempo di 56.6 ha stabilito il nuovo record sammarinese di categoria. Stephane Maroncelli ha inoltre conquistato il primo posto nei 60 ostacoli, mentre Annalisa Martelli ha vinto la gara femminile dei 60 ostacoli e ottenuto il terzo posto nel lancio del peso. Cristina Burgal Alfaro si è classificata seconda nel peso. Fra i cadetti, primo posto nei 2000 metri per Elia Casadei, secondo posto nella marcia 5000 metri per Alessandro Ceccoli, vittoria nei 100 ostacoli per Marcello De Luca e secondo posto nel salto in lungo per Roberto De Luca. Diletta Dimilta ha ottenuto il terzo posto nei 300 metri. Prossimo appuntamento il 7 maggio a Riccione.