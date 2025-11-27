TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:19 Agli Stati generali dell'Export il Segretario Beccari ragiona sul paventato tramonto dell'Occidente 14:07 Lupi sempre più vicini alle case, Sadegholvaad scrive alla Regione: “Fenomeno preoccupante” 13:14 50 anni dall'atto finale di Helsinki: il ricordo di chi c'era 13:13 "Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport 12:46 Un breve amore 'disincarnato' 12:42 Il ciclismo brinda coi suoi campioni 12:30 Lavoro: seminario tripartito con l'OIL, a Palazzo Mercuri, sul dialogo sociale di alto livello 11:36 Il premio “Un felliniano nel mondo” a Gérald Morin, ex segretario del Maestro
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

"Giovani e sport nella Repubblica di San Marino": il volume di Anita Magalotti sul rapporto popolazione-sport

Presentato al CONS il volume “Giovani e sport nella Repubblica di San Marino”, realizzato da Anita Magalotti come risultato delle ricerche condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università.

di Alessandro Ciacci
27 nov 2025

Una ricerca che si è trasformata in un volume, raccontando uno spaccato importante della comunità sammarinese: il rapporto della popolazione con lo sport. Così è nato “Giovani e sport nella Repubblica di San Marino”, realizzato da Anita Magalotti come risultato delle ricerche condotte dal Dipartimento di Scienze Umane dell'Università di San Marino. Alla presenza delle istituzioni – tra cui il Segretario di Stato per l'Istruzione Teodoro Lonfernini, oltre a rappresentanti della Segreteria per lo Sport e il presidente del CONS Christian Forcellini – è stata offerta un'analisi approfondita della situazione dello sport sul Titano, riferita all'anno solare 2022, mettendo in evidenza la grande ricchezza di proposte fornite da CONS e 34 federazioni affiliate ma – allo stesso tempo – anche alcune criticità. Il volume è consultabile gratuitamente in rete a questo link.

"Il volume parla di una ricerca che ho svolto nel 2022 e 2023 e vuole indagare la situazione sportiva dei giovani sanmarinesi" - racconta Magalotti - "Il volume poi tratta una tematica molto importante che è la differenza di genere, quindi la differenza tra praticanti sportivi maschi e femmine e in generale un po' la situazione di pratica sportiva all'interno della Repubblica riferita ai numeri delle federazioni sportive sanmarinesi. Ricerche di questo genere sono sempre importanti perché danno sicuramente almeno un punto di partenza. Sono numeri che, dobbiamo ricordare, vengono anche dal periodo Covid precedente e credo che ad oggi siano sicuramente cresciuti e migliorati"





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.