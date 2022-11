Giovani e strutture, il Golf sammarinese si costruisce il futuro Si chiude un 2022 ricco di ottimi risultati giovanili e il 2023 porterà sul Titano il San Marino Open, sin qui sempre disputato nel circondario.

“Non è uno sport per vecchi”, il Golf sammarinese che lavora alacremente sul settore giovanile e macina risultati. La tappa odierna della Coppa San Marino – torneo a squadre dedicato ai giovanissimi del Golf Club – mette il cappello a una stagione ricca di risultati: 5 brevetti federali ottenuti dai ragazzi biancazzurri, 3° posto del Club nella classifica interregionale del Seminatore d'Oro (U12) il successo di Eleonora Gaidella nel Torneo Soldati U18, nell'Interregionale Emilia Romagna-Marche di Cattolica.

E non è ancora finita: il primato nel ranking interregionale vale ad Aisha Nouinoui (del Golf Club) e a Caterina Dall'Olmo (che gareggia per Le Fonti) la partecipazione alla finale del Saranno Famosi, circuito nazionale under che si chiuderà a Roma settimana prossima.

Non solo giovani, la FederGolf punta forte anche sulle strutture e, inaugurato il campo, a maggio potrà finalmente portare sul Titano il San Marino Open. Torneo internazionale di pitch&putt che, nelle prime 9 edizioni, si è sempre disputato nel circondario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: