TENNIS TAVOLO Giovani pongisti sammarinesi sugli scudi a Linz

Una Pasqua d’Oro che sarà ben ricordata ed entrerà nella storia del tennistavolo sammarinese per il grande risultato centrato a Linz in Austria nella gara a squadre under 11 da Enea Stefanelli non ancora 11 anni in coppia con il pongista lombardo Santiago Acquistapace hanno messo tutti in fila con ben sette squadre battute, in finale sconfitti per 3:1 i forti tedeschi del Bayer Monaco, podio sfiorato da Pietro Bologna sesto classificato nel singolare under 15 dopo una serie di ben cinque vittorie consecutive è stato sconfitto ai quarti di finale dal pongista cino-austriaco Bian.

