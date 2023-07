SOLLEVAMENTO PESI Giovanni Bollini 10' all'Europeo Giovanile

Primo appuntamento europeo dell’anno per la Federazione Sammarinese Pesi, ha partecipato ai Campionati Europei Youth e Under 15 di sollevamento pesi a Chișinău, in Moldavia. A rappresentare la federazione biancazzurra il giovane Giovanni Bollini, già vice campione italiano di categoria, al debutto in un palcoscenico internazionale di assoluto livello. Bollini è stato accompagnato dal presidente federale Danilo Bulzoni e il tecnico Stefano Guidi. L’inizio nello strappo con 89 kg è stato dettato dall’emozione, ma Giovanni Bollini ha concluso al decimo posto della classifica. Stesso risultato anche nello slancio, con il sammarinese che ha totalizzato 184 punti nella griglia assoluta finale.

