SOLLEVAMENTO PESI Giovanni Bollini vince la medaglia d'oro ai Campionati Italiani Under 15

Si sono disputate al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, le Finali Nazionali Esordienti Under 15 di Pesistica Olimpica. La Polisportiva San Marino Pesi ha preparato per questa competizione due atleti: Giovanni Bollini e Melissa Albanese, entrambi al primo posto alle qualifiche regionali che si sono svolte il 2 e 3 Aprile a Modena. Giovanni Bollini ha gareggiato nella categoria 81kg, assieme ad altri atleti e al campione in carica Under 13 del 2021, conquistando il 1° posto nello slancio con 91kg e il 2° posto nello strappo con 74 kg e sul totale sollevato con 165 kg.

Il suo avversario ha affermato di aver gareggiato con un atleta dalle grandi potenzialità, avendo avuto in un anno una crescita notevole sia tecnica che atletica. Giovanni Bollini, oltre ad aver conquistato il podio con una medaglia d'oro e due d'argento, ha migliorato i suoi record personali: + 4kg nello strappo e + 9kg nello slancio. Per la Polisportiva San Marino Pesi queste sono le prime prime medaglie conquistate nelle finali Under 15. Non è stata da meno Melissa Albanese che ha gareggiato nella categoria 76kg femminile ritornando sulla pedana di gara per la seconda volta, dopo aver sospeso gli allenamenti nel 2020 a causa della pandemia e ripresi a novembre 2021. I risultati ottenuti la confermano al 5^ posto e anche lei migliora i suoi record personali con +5kg nello strappo e + 2kg nello slancio rispetto all'ultima gara disputata.

