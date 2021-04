Giovanni Ragini, il cordoglio del Cons

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si unisce al sentimento di profondo cordoglio del mondo sportivo e civile sammarinese per la prematura scomparsa di Giovanni Ragini. "Uomo di grandi valori Gianni, come veniva comunemente chiamato, ha saputo dare un importante contributo allo sport sammarinese a 360 gradi. Ha fatto parte del consiglio direttivo della Federazione Sammarinese Pallacanestro, ha seguito come medico le Nazionali di basket biancazzurre, ha guidato da Presidente la Federazione Sammarinese Sport Speciali ed è stato tra i soci fondatori del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti. Ai famigliari giunga la vicinanza del Comitato Esecutivo del Cons".