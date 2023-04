BASEBALL Giovanny Rosales al San Marino Baseball

Giovanny Rosales al San Marino Baseball.

Nuovo arrivo in casa San Marino Baseball in questo mese di aprile a poco dall’opening game. Ad aggiungersi al gruppo dei Campioni d’Italia ecco Giovanny Rosales, catcher classe ’99 (compirà 24 anni il prossimo 28 giugno) con cittadinanza italiana e AFI. Rosales, nativo di Barquisimeto, in Venezuela, ha già avuto modo di farsi conoscere nella massima serie italiana per i suoi trascorsi con Bologna, Brescia e Oltretorrente. Lo scorso ha fatto segnare 62 di media battuta, 3 fuoricampo e 20 punti battuti a casa.

