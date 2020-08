GIRO DEL MONTE Giro del Monte 2020, è partito il countdown Presentata oggi la settima edizione della manifestazione podistica organizzata dalla Track&Field San Marino. La partenza è prevista alle ore 17 del 5 settembre, dal Piazzale Lo Stradone, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

Forrest Gump è a San Marino, con centinaia e centinaia di appassionati pronti a seguirlo nella storica manifestazione alle pendici del Monte Titano. L'iconico personaggio interpretato da Tom Hanks nel 1994 è stato scelto come protagonista per lo spot della settima edizione del Giro del Monte, solo posticipata qualche mese a causa del Covid. Sabato 5 settembre il via dal Piazzale Lo Stradone, alle ore 17. Sette chilometri di discesa prima e salita poi, con gara podistica, Corporate Run e la camminata non competitiva. Poco prima, alle 15, spazio anche a giovani e Special Olympics. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tra le novità più importanti, sviscerate nella conferenza stampa di presentazione, è il protocollo di sicurezza del Giro del Monte. Obbligo di mascherina pre e post gara, distanziamento, partenze a gruppi da una griglia di partenza e controllo constante da parte delle forze dell'ordine. Per favorire l'organizzazione e la gestione dei partecipanti, sono ancora aperte le iscrizioni online sul sito della Track&Field San Marino (www.tfsanmarino.com).

Il Giro 2020 sarà, inoltre, un evento cardio-protetto con defibrillatori presenti per offrire massima protezione. Infine, la collaborazione con SMIAF – che si svolgerà il weekend del 4-5-6 settembre – permetterà a sportivi ed appassionati di vivere al meglio l'esperienza sul Titano.

Nel servizio l'intervista a Samuele Guiducci, presidente Track&Field San Marino

