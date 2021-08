Giro del Monte 2021: iscrizioni online aperte e programma completo del 4 settembre

Giro del Monte 2021: sabato 4 settembre la storica podistica sul circuito cittadino, nel cuore della Repubblica di San Marino. Il tracciato, quello storico di 7 km attorno al Monte Titano, attraversa le strade dei centri storici, patrimonio Unesco, di San Marino città e Borgo Maggiore, con in mezzo il verde della strada Sottomontana (scopri il percorso su Strava o Garmin Connect). Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics sul tracciato di 300 mt, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata. Durante e dopo la manifestazione street food e Dj set nel piazzale Lo Stradone, nel centro storico di San Marino. Un Giro del Monte che, forte della sua tradizione, la passione dello staff e l’impiego delle nuove tecnologie vuole diventare sempre più l’evento per tutti gli appassionati di sport, ambiente e tradizioni.

Informazioni e iscrizioni online: www.tfsanmarino.com





PROGRAMMA GIRO DEL MONTE 2021 Sabato 4 settembre





- RITROVO, ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI: dalle 13:30 alle 16:30, nel Piazzale Marino Calcigni (San Marino città);

- PARTENZA GARE GIOVANILI e SPECIAL OLYMPICS (300 mt): alle 15:15, da Piazza Sant'Agata a Piazzale Lo Stradone;

- RITROVO E ALLINEAMENTO PARTECIPANTI IN BATTERIE DI PARTENZA: alle 16:45, nel Piazzale Marino Calcigni;

- PARTENZE A BATTERIA PODISTICA, CORPORATE RUN E CAMMINATA (7 Km): dalle 17:00, da Porta San Francesco;

- ARRIVO: Porta San Francesco (tempo max 1h 30 min);

- PREMIAZIONI: alle 18:30, sul palco del Piazzale Lo Stradone;

- STREET FOOD e DJ SET all'aperto: dalle 12:30, nel Piazzale Lo Stradone.