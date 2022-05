Giro del Monte 2022: vince Azeddine Majdoubi, Agostini sul podio

Se l'anno scorso Vasil Matviychuk aveva fatto segnare il record della manifestazione in 21'49'', per questa edizione Azeddine Majdoubi ci è solo andato vicino chiudendo comunque sotto i 22 minuti. E quello che conta, alla fine, è aver vinto il Giro del Monte 2022. L'atleta marocchino, classe 1995, ha fatto segnare il crono di 21'56'' sbaragliando la concorrenza.

Alle spalle del runner del Circolo Minerva Parma c'è Omar Stefani, secondo con il tempo di 23'59''. Può essere soddisfatto della sua prestazione, in linea con i miglior tempi, Michele Agostini 3° assoluto e primo dei sammarinesi. Novità nella gara maschile ed anche in quella femminile dove, per la prima volta e dopo due podi in due anni, trionfa Bianca Campidelli in 28'44''. Tra le diverse categorie anche la fortunata formula della Corporate Run, format dedicato ai team aziendali e non solo, vinta da Colombini. Oltre 600 gli iscritti per questa 7km che - come ogni anno - è competizione ma anche e soprattutto divertimento e aggregazione, colonne portanti dell'evento. Che sia una corsa per tenersi in forma, che sia una passeggiata tra amici, che sia un'occasione per ammirare un panorama unico cambia poco: il Giro del Monte, organizzato dalla Track&Field San Marino, è sempre un grande spettacolo.