Giro del Monte 2025: infranti tutti i record

Il Giro del Monte 2025 verrà ricordato come il Giro dei Record. Abbattuti i tempi nel percorso dei 7 km intorno al Monte Titano sia negli uomini che nelle donne. Nella gara maschile, vittoria e doppietta per Luis Matteo Ricciardi. Il 32enne già trionfatore nel 2024 è stato capace di infrangere il suo precedente record di ben 20 secondi. Dai 21.40 dello scorso anno ai 21.20 di questa edizione. Tra le donne trionfo per Federica Moroni nel giorno del suo compleanno. La Moroni ha chiuso i 7 km con il nono tempo assoluto e record nel femminile con uno straordinario 26,39. In precedenza il record apparteneva a Giulia Valentini con 27.38.. Si è corso anche il Giro del Monte Short Trail con affermazione per il sammarinese Marco Francioni con il tempo di 46.46 secondo posto per Michele Agostini 51.12, terzo Michele Rastelli 51.44. In questo caso la distanza percorsa è stata di 9 km 450 metri. Tra le donne affermazione Per Ira Matei 1.00.04. Staccate le avversarie: Mariana Leonte seconda in 1.14.46, terza Elena Donati in 1.19.16.







