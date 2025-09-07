Giro del Monte 2025: millecento partecipanti sullo stradone

Il Giro del Monte 2025 verrà ricordato come il Giro dei Record. Abbattuti i tempi nel percorso dei 7 km intorno al Monte Titano sia negli uomini che nelle donne. Nella gara maschile, vittoria e doppietta per Luis Matteo Ricciardi. Il 32enne già trionfatore nel 2024 è stato capace di infrangere il suo precedente record di ben 20 secondi. Dai 21.40 dello scorso anno ai 21.20 di questa edizione. Nessuno dei forti atleti in gara ha potuto sostenere il ritmo di Ricciardi negli ultimi due chilometri in salita: Marco Zanni (Team Misano) lo ha tallonato per gran parte del percorso, precedendolo fino al chilometro 5, poi sulla salita di Borgo Maggiore Ricciardi ha preso quel margine non più colmato dall'avversario. Per Zanni comunque un ottimo secondo posto con il tempo di 21.41. Al terzo posto un’altra sorpresa dell’edizione 2025, il triatleta messicano Rodrigo Probert con il crono di 22’ 36”. Primo dei sammarinesi con il quinto tempo assoluto Davide Venerucci in 23'32” .

Altrettanto netta la vittoria di Federica Moroni (Atl. Rimini Nord Santarcangelo). Nel giorno del suo 53° compleanno, la primatista italiana dei 100 chilometri ha sfruttato la propria attitudine ai dislivelli lunghi e impegnativi per distaccare di quasi due minuti Celeste Ferrini: 26’39” per la vincitrice, 28’32” per la portacolori dell’Avis Castel San Pietro. Sul terzo gradino del podio Michela Ronchi (GS Lamone Russi) con il crono di 34’ 28”.

Il pomeriggio sul piazzale dello Stradone si è aperto alle ore 16 con la terza edizione del Giro del Monte Skytrail, un urban trail corto che in 9 km e con un dislivello totale di 450 metri di salita abbraccia i centri storici di Borgo Maggiore e di San Marino attraverso i sentieri del Monte Titano. In una sorta di fotocopia dell’edizione 2024 Marco Francioni (Olimpus San Marino) ha preceduto Michele Agostini (Track and Field San Marino). Dominio di Ira Mattei, prima in un’ora con un distacco di un quarto d’ora inflitto alle avversarie.

Una festa di sport, divertimento e musica con oltre 1100 partecipanti, il Giro del Monte 2025 si è dimostrato capace di coinvolgere gli appassionati di diverse attività motorie collegate alla corsa e al cammino, dal Nordic walking al running, dall’agonismo, espresso anche con la novità della staffetta di tre atleti e con la classifica di combinata, per gli stakanovisti che hanno corso sia la prova skytrail e a seguire il Giro del Monte. Nel programma è stata inserita anche la camminata non competitiva, le gare per i più piccoli e l’avvincente classifica “Corporate” riservata ai team aziendali, il tutto in una cornice di musica e animazione.







