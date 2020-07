Giro del Monte 5 settembre. Novità assoluta la Maratona Ekiden il 27 settembre

Samuele Guiducci

Sabato 5 settembre ore 17, anticipata di 2 ore proprio per garantire ad atleti e appassionati la possibilità di godere dello splendido tramonto che offre il Titano, la partenza del Giro del Monte. Percorso confermato 7 km con partenza e arrivo alla porta del paese (piazzale lo stradone). L'organizzazione garantirà la totale sicurezza con partenze a batteria per gestire in maniera appropriata i flussi è consigliata l'iscrizione on line. La novità presentata questa mattina riguarda invece la Maratona Ekiden, corsa su strada a staffetta.



Domenica 27 settembre ore 9.30 nuova sfida sulla distanza di 42 km e 195 per team anche amatoriali. La gara che partirà dalla Piazza di Borgo Maggiore prevede una staffetta team da 5 runner. Le squadre possono essere composte da soli uomini, solo donne o miste. I 5 runner affronteranno altrettante 5 frazioni: la prima di 5,9 km, la seconda di 11,8 Km, la terza di 5,9 Km, la quarta di 11, 8 km, e l'ultima di 6, 795 km. Tutte le frazioni intermedie partono e si concludono all'interno della zona di cambio. L'organizzazione per entrambe le corse podistiche ha previsto pacchetti ad hoc e una campagna pubblicitaria su riviste del settore. Giro del Monte e Maratona Ekiden saranno i primi 2 eventi podistici a livello nazionale dopo il lockdown e per entrambi è consigliata l'iscrizione on line sul sito www.tfsanmarino.com

Il Presidente della Track&Field Samuele Guiducci si dichiara estremamente soddisfatto:" non solo il tradizionale Giro del Monte ma anche la prima Maratona a staffetta organizzata sul Titano". Sentiamo