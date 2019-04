Giro del Monte, aperte le iscrizioni: si corre il 25 maggio

Sarà un maggio ricco di giri a San Marino. C'è la gradita eccezione – il Giro d'Italia – e poi c'è la regola, il Giro del Monte. Posticipato di una settimana per evitare la concomitanza con la corsa rosa e, dunque, in programma il 25 maggio. Iscrizioni ufficialmente aperte per una manifestazione che conferma tutte le sue comandate: solito percorso di 7 km da affrontare nel suggestivo tramonto sammarinese, con la partenza di Podistica competitiva, Corporate Run e camminata fissata per le solite 19. Confermati anche le gare giovanili – ovviamente in apertura – il premio per il miglior costume e la ricca animazione musico-gastronomica nel pre e nel post gara. La novità arriva in serata con la notte bianca universitaria organizzata nello stradone, tra concerti e djset. Confermata anche l'adesione del Giro del Monte alla Settimana della Wellness Week, che ha permesso di incrementare le partecipazioni da oltre confine. Cosa che, comunque, non ne ha stravolto il significato originale.





Nel servizio le parole del Segretario di Stato al Territorio Augusto Michelotti.