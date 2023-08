Giro del Monte, inaugurata la mostra fotografica anni '70 Gli scatti originali in bianco e nero si possono ammirare alla Galleria Carisp da oggi al 3 settembre.

Alla Galleria Carisp è stata inaugurata la mostra fotografica dedicata alle edizioni anni '70 del Giro del Monte, organizzata dalla Giunta di Castello di San Marino e dalla Track&Field San Marino, con immagini originali in bianco e nero di quello che negli anni è diventato un appuntamento tradizionale per la Repubblica. La mostra resterà aperta fino a domenica 3 settembre. L'edizione 2023 del Giro del Monte è in programma sabato prossimo, alle 18.

