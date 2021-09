GIRO DEL MONTE Giro del Monte, la soddisfazione di Bugli e Spagnoli

Secondo posto nella gara di casa per il sammarinese Lorenzo Bugli, vittoria nella categoria femminile per la forlivese Anna Spagnoli della GS Gabbi. Entrambi sono molto contenti della prestazione e dei tempi fatti segnare in questi 7km del Giro del Monte.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: