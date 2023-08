Giro del Monte: manca sempre meno al 2 settembre Meno di un mese al Giro del Monte 2023, che quest'anno prevede anche il percorso Skytrail tra i sentieri attorno al Monte Titano. Alle 16 al via questa gara, alle 18 la classica partenza dallo Stradone.

Dopo l'alluvione che aveva colpito la Romagna e che aveva costretto gli organizzatori ad annullare la corsa in programma sabato 20 maggio, il Giro del Monte è pronto a tornare. Lo farà sabato 2 settembre con la classica partenza alle ore 18 dal Piazzale Lo Stradone e lo storico percorso da circa 7km. Nel 2022 vinse il marocchino Azeddine Majdoubi, quest'anno sono in tanti a volergli succedere nell'albo d'oro. Un percorso suggestivo – tra i centri storici di San Marino Città e Borgo Maggiore - che richiama ogni anno migliaia di appassionati del running, e non solo. Perchè il Giro del Monte è sia podistica competitiva FIDAL, ma è anche Corporate Run – con la possibilità per amici e colleghi di iscriversi a squadre – ed è soprattutto una camminata o corsa non competitiva aperta a tutti. C'è lo sport, c'è la voglia di stare bene insieme, c'è la voglia di divertirsi nell'evento organizzato dalla Track&Field San Marino e che richiama una gara nata 52 anni fa. L'edizione 2023, poi, prevede una grande novità: alle 16 - due ore prima della partenza classica - spazio al Giro del Monte Skytrail tra i sentieri attorno al Monte Titano. Un percorso duro e impegnativo, tra gli sterrati, disegnato per gli appassionati di trail run. Dal sentiero della Genga alle Gallerie del trenino, passando anche per il sentiero della Rupe e la salita verso le Torri: 9km di spettacolo assoluto. Come sempre, poi, non mancheranno le gare giovanili e quella riservata agli Special Olympics.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: