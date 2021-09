GIRO DEL MONTE Giro del Monte: record per Matviychuk, secondo il sammarinese Bugli Nuovo record della gara per il corridore ucraino della GS Gabbi che migliora il 22'06'' fatto segnare lo scorso anno da Ricciardi e chiude addirittura in 21'49''. Secondo posto per il sammarinese Lorenzo Bugli mentre Anna Spagnoli trionfa nel femminile.

Il Giro del Monte festeggia l'edizione del cinquantenario e così fa anche il Gruppo Sportivo Gabbi di Bologna che - fondato nel lontano 1971 - fa bottino pieno sul Titano. A partire dalla gara maschile con Vasil Matviychuk che taglia per primo sul traguardo con il nuovo record della manifestazione. Se nel 2020 Luis Matteo Ricciardi aveva fatto segnare un 22'06'' già di per sé clamoroso, quest'anno il corridore ucraino fa ancora meglio facendo segnare il crono di 21'49'', 17 secondi meglio del precedente.

Nella gara di casa, però, può esultare anche Lorenzo Bugli: il sammarinese, infatti, migliora il terzo posto dello scorso anno e chiude secondo assoluto in 22'19'' alle spalle del solo Matviychuk. Sul gradino più basso del podio c'è Vincenzo Scuro. Come detto è stato un assolo da parte della GS Gabbi che si aggiudica anche la categoria femminile grazie ad Anna Spagnoli in 26'18''. Nulla da fare per la campionessa in carica Federica Moroni che si deve accontentare della seconda piazza. Il Giro del Monte – però - è e sarà per sempre anche aggregazione e puro divertimento: infatti sono stati tanti i semplici appassionati che si sono goduti il percorso in “corsetta” o in camminata. Manifestazione, inoltre, destinata anche alla fortunata formula della Corporate Run vinta da Colombini. Oltre 800 i partecipanti per una 7km di saliscendi con partenza e arrivo sul Piazzale Lo Stradone e passaggio tra i centri storici – entrambi Patrimoni dell'UNESCO – di Città e Borgo Maggiore.

