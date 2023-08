PODISTICA Giro del Monte: sabato 2 settembre la decima edizione Si partirà dallo stradone alle ore 18

È scattato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2023, che anche quest’anno punta ad essere l’evento sportivo più amato e partecipato di San Marino. L’organizzazione conferma tutto il programma di sabato pomeriggio 2 settembre con podistica competitiva FIDAL, Corporate Run e camminata/corsa non competitiva aperta a tutti, sul percorso storico di 7 km con partenza alle ore 18. Novità della decima edizione il primo Giro del Monte Skytrail, 9 km 450D+, nei sentieri attorno il Monte Titano, per gli appassionati di trail run . Confermata la possibilità di iscriversi a squadre, con amici e colleghi, nella formula Corporate Run e partecipare alla speciale classifica per team amatoriali e l'organizzazione delle gare giovanili e Special Olympics, all'interno del centro storico, con partenza da Piazza San'Agata.

