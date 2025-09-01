Giro del Monte, sabato il via: e torna la staffetta

Si sarebbe dovuto svolgere a maggio, alla fine è stato posticipato per motivi logistici, ma il Giro del Monte non perde appeal, anche se si disputerà a fine estate. La classica podistica di San Marino, che dal 1971 unisce sport e tradizione, torna sabato 6 settembre, sia nella versione consolidata, sia nella più moderna versione skytrail, con tracciati per grandi e bambini, agonisti e amatori.

Si comincia alle 16 in piazzale Lo Stradone con il Giro del Monte Skytrail, un percorso di 9 km con dislivello di 450 metri, valido come gara regionale Fidal ma affrontabile anche come camminata-ludico motoria, che passerà per boschi e zone panoramiche. Al suo interno ci sarà anche la Corporate run, la corsa a squadre dedicata prevalentemente alle aziende. Poi in centro toccherà alla parte dedicata ai bambini, su vari tracciati più corti, alle 18 il via al giro classico, sempre da piazzale Lo Stradone. Una corsa su strada di 7 km che si può affrontare anche come camminata, nordic walking e, in maniera non competitiva, con il ritorno della staffetta, che era stata lanciata negli anni '80 e poi abbandonata.

A sostenere l'evento sono anche la Federazione sammarinese di atletica leggera, con il presidente Mauro Santi che ringrazia l'associazione Track&field San Marino per rinnovare ogni anno un appuntamento di tale importanza, e la Segreteria di Stato per lo Sport, la quale, tramite Greta Cola, anticipa che il Giro del Monte sarà uno degli eventi cardine dell'anno di San Marino da Comunità europea dello sport, nel 2026.

"Ci sono tante conferme, con lo skytrail sui sentieri attorno al Monte Titano e il classico Giro del Monte, mentre la novità è la formula a staffetta, con tre concorrenti che potranno percorrere il tracciato dandosi il cambio a Murata e a Borgo Maggiore - spiega Samuele Guiducci, presidente dell'associazione Track&Field San Marino, che organizza l'iniziativa -. Alla corsa possono partecipare tutti, non ci sono limiti, è veramente un evento accessibile e aperto a chiunque. Le iscrizioni sono ancora possibili sul sito www.tfsanmarino.com, fino al 4 settembre, poi ci si potrà iscrivere anche nel giorno dell'evento, in piazzale Calcigni".











