Giro del Monte: si corre sabato 20 maggio

Nato da una scommessa vinta 52 anni fa, il Giro del Monte è entrato nel cuore degli sportivi ma anche dei sammarinesi. Un percorso suggestivo, immerso nella storia della Repubblica di San Marino, per un evento che si conferma di grande valore sportivo. Una gara che ha il sapore di una festa alla quale nessuno vuole mancare, concorrenti, semplici appassionati e soprattutto bambini. L'edizione 2023, in programma sabato 20 maggio, è stata presentata questa mattina alla Segreteria di Stato allo Sport. La novità più importante di quest'anno è rappresentata dalla Trail Run sulla distanza di 9 chilometri e che prenderà il via alle 16 dallo Stradone. Davvero impegnativo il percorso che prevede il passaggio lungo il sentiero della Genga che porterà i corridori da Murata a Montalbo, le gallerie fino a Borgo Maggiore e poi il sentiero della Rupe, la salita verso le Torri e la discesa per raggiungere l'arrivo alla Porta del Paese. Duo ore dopo, precisamente alle 18, la tradizionale partenza del Giro del Monte. Sette chilometri attorno al Monte Titano per uno degli appuntamenti più atteso dagli appassionati ma anche da tanti sammarinesi.

Nel servizio, l'intervista con il Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini