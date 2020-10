BICICLETTA ECOLOGICA GiroE, a San Marino la partenza della tappa 11 Il traguardo a Cesenatico dopo 72,5 km di percorso. Vince la RCS Sport, Enit prima in classifica.

Quest'anno il Giro ha solo sfiorato San Marino, al quale ha comunque offerto il proprio cuginetto elettrico. Coi segretari di stato Pedini Amati e Belluzzi a guidare il gruppo, la cima del Titano ha dato il via alla tappa 11 del Giro E. Kermesse ciclistica di 20 giornate che ha come protagonista la bicicletta a pedalata assistita e affianca il percorso della Corsa Rosa seguendone strade e date. 7 squadre – numero ridotto causa covid – capitanate da grandi ex delle due ruote come Max Lelli, Francesco Moser e Gilberto Simoni. Il tutto nel segno dell'ecologia. La tappa odierna è partita alla mezza da Piazzale Lo Stradone e si è conclusa, dopo 72,5 km di percorso, a Cesenatico.

A imporsi è stata la RCS Sport, che nella generale appaia la Valsir a -23 punti dalla “maglia viola”, la Enit. Perché il GiroE, a differenza di quello vero e proprio, premia le squadre e non ha una classifica con minuti e secondi.





Nel video le parole del direttore del Giro E, Roberto Salvador.

