Girolomoni: “Attacchiamoli da subito, vogliamo uscire a testa alta”

"La gara dell'andata probabilmente si è chiusa con un parziale troppo grande tra le due squadre. Quindi quello che proveremo a fare è rigiocare una partita Corsara, come abbiamo provato a fare all'andata, cercando di attaccarli da subito, provare a ribaltare il risultato se ci riusciamo bene, se no usciremo a testa alta".



Che squadra avete trovato? Forte tecnicamente, fisicamente, entrambe?

"Sicuramente sapevamo che è una squadra super attrezzata. Come avevo detto prima dell'andata, è una squadra che è arrivata ai gironi di Conference, quindi tra le migliori d'Europa che puoi affrontare a questo livello. Parla da solo, i risultati parlano per loro. Squadra preparata fisicamente molto, tatticamente lo stesso e con delle individualità importanti che poi alla fine hanno fatto la differenza. Probabilmente è stata più sulle giocate dei singoli che sul collettivo la differenza dell'andata".



All'Arn, nel preliminare di Champions, anche se il risultato era più recuperabile, avete cambiato qualcosa all'inizio, aveva funzionato, poi ha giocato una bella partita. Hai in mente qualche cambio anche questa volta?

"Avevamo cambiato l'attezzamento tattico che avevamo avuto tra la partita d'andata e il ritorno con i nordirlandesi. Questa volta sulla falsa riga l'andata col dritta è stata più o meno come quella del ritorno con l'Arn, quindi proveremo a essere noi, perché forse l'unica volta che non siamo stati il Tre Fiori è stata proprio il primo tempo dell'andata, perché poi seconda abbiamo fatto una gara più votata all'aggressione, più votata all'essere presenti nell'altra metà campo, anche in fase di non possesso. Cercheremo, anzi torneremo sicuramente ad essere noi, quindi direi che cambia poco".



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