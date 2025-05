ANDORRA 2025 Giuliano Tomassini: "Delegazione numerosa con un bel mix tra esperienza e novità"

Presentata la delegazione che parteciperà ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, con il capomissione Giuliano Tomassini abbiamo fatto il punto della situazione:

"Ad Andorra partecipiamo con una delegazione molto numerosa, abbiamo una delegazione di 132 persone con le tre discipline che parteciperanno, composta da 86 atleti, di cui 33 femmine e 53 uomini, composta anche da un discreto numero di atleti giovani perché abbiamo 21 under 18 e questo ci indica così com'è ben bilanciato la parte di genere, quindi maschi e femmine, perché abbiamo sì un numero maggiore di maschi ma dovuto solo e esclusivamente perché abbiamo una squadra in più nel settore maschile rispetto a quello femminile, ma anche un bel numero di under 18 che fa sperare per il movimento sportivo sammarinese".

Avete già visitato le sedi gara perché avete già fatto il briefing, che giochi saranno?

"Diciamo che la prima impressione dal briefing che abbiamo fatto a marzo è quello che emerge il fatto che Andorra non è la prima organizzazione, ha degli impianti magari non nuovissimi ma multifunzionali, quindi abbastanza interessanti. L'hospitality sarà sicuramente buona, nel senso che la parte alberghi non hanno sicuramente problemi di hospitality, quindi ci aspettiamo dal punto di vista organizzativo una buona organizzazione, come sempre ci dovremo tarare un po' i primi giorni, però ci aspettiamo una buona organizzazione e diciamo che, se si può dire, le abbiamo visti sul pezzo".

