TIRO A SEGNO Giuseppe Macina: "Elezione nel segno della continuità" Cambio al vertice della Federazione Sammarinese.

Cambio al vertice della Federazione Sammarinese Tiro a Segno. Il nuovo presidente è Giuseppe Macina.

La scelta mi pare di capire anche un po' nella continuità del lavoro che è stato fatto.

"Sì, sì, io ero vicepresidente, quindi ero già pronto, dai"

Per quanto riguarda i prossimi impegni, gli obiettivi della federazione?

"Adesso abbiamo fatto due gare fuori, una a Yerevan e una a Monaco, per fare dei punteggi per Giochi del Mediterraneo e Giochi dei Piccoli Stati. A Monaco è andata benino. A Yerevan, insomma, così così in basso tono".

Su cosa bisogna lavorare in questo triennio?

"Prima di tutto, l'anno prossimo per i Piccoli Stati di Monaco"

Diciamo anche che, ricordo che con il tiro segno e i Giochi di Piccoli Stati c'è una tradizione importante, ma manca quella medaglia.

"Eh, ultimamente è mancata la medaglia, anni indietro qualcosa era arrivato"

Ecco, bisognerà sicuramente continuare anche con questo gruppo di giovani, tra l'altro qualche giovane sta venendo fuori.

"Sì, adesso abbiamo due ragazzi con cui andremo in Germania per provare, c'è una gara di juniors, vediamo cosa riusciamo a fare giugno".

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