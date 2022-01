Gli allievi di Artedanza alle finali dello YAGP in Florida

Artedanza San Marino rappresenterà la Repubblica alle finali per lo YAGP 2022 a Tampa in Florida. La notizia è arrivata dopo le semifinali che si sono svolte a Riccione durante le quali si sono distinti in particolare Giulia Tomassoni, Sara Astolfi, Jessica Moretti e Leonardo Casini (ammesso di recente al Dutch National Ballet Academy Amsterdam). Ora per gli allievi si apre quindi la possibilità di esibirsi nella finale in quello che è considerato il più prestigioso concorso al mondo per la danza.