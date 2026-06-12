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"Gli Apostoli" festeggiano 50 anni di passione bianca

di Roberto Chiesa
12 giu 2026

Uno dopo l'altro sono passati 50 anni, da Innsbruck 76, quando per la prima volta una delegazione sanmarinese partecipò ai giochi olimpici invernali. Di lì è cominciata una tradizione in omaggio alla quale lo sci club "Gli Apostoli" ha voluto una serata per applaudire, premiare, ricordare i protagonisti di tutte le edizioni. Da Innsbruck a Cortina un viaggio lungo, appunto, 50 anni:

Gianluca Borgagni, Presidente Sci Club "Gli Apostoli": "Devo dire la verità, abbiamo lavorato diversi giorni per reperire immagini, aneddoti e ho contattato praticamente tutti gli atleti di questi 50 anni di emozioni olimpiche così come abbiamo voluto nominare la serata. Personalmente io sono stato Capo Missione a Vancouver 2010 e sinceramente è stata un'esperienza unica che ricorderò per sempre".

Con il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e il  Presidente del Cons anche le Istituzioni hanno voluto far sentire la propria vicinanza a chi nel corso degli anni ha saputo mettere la propria passione a servizio del paese:

Christian Forcellini, Presidente Cons: "La Federazione Sporti Invernali è una federazione che ha un'olimpiade dedicata e quindi questo non è assolutamente poco e credo che Gli Apostoli rappresentano quella società, quel club che ha dato anima a tutto il movimento diciamo così del movimento bianco di San Marino e quindi sicuramente è da lì che sono poi cresciuti gli atleti che hanno partecipato e rappresentato San Marino alle Olimpiadi Invernali e questo sicuramente gli fa onore e spero che la passione che gli ha animati fino adesso li continui ad animare anche per il futuro".





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