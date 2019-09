Gli arcieri del Titano 11esimi all'Europeo di Catez

Gli arcieri del Titano hanno partecipato a Catez, in Slovenia, al dodicesimo Campionato Europeo riservato alle squadre di club, arco ricurvo. La squadra sammarinese presentava una formazione inedita, composta da Jacopo Forlani, Federico Cupioli e Leonardo Tura, per la prima volta nella squadra senior. I portacolori del Titano hanno chiuso in 11' posizione.