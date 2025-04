Buone prestazioni per gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali che hanno partecipato al Memorial Francesca Caselli di bowling a Formigine. Ruggero Marchetti ha raggiunto il punteggio di 436 punti in tre partite, seguono Davide Zaghini con 393, Nicholas Frassini con 380 e Renzo Tentoni con 370. Nel femminile miglior punteggio per Erica Stranieri con 300 punti, poi Elena Stranieri a 254 e la giovanissima Veronica Faggi a 227.