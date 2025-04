SPORT SPECIALI Gli atleti degli Sport Speciali al Memorial Caselli di bowling

Buone prestazioni per gli atleti della Federazione Sammarinese Sport Speciali che hanno partecipato al Memorial Francesca Caselli di bowling a Formigine. Ruggero Marchetti ha raggiunto il punteggio di 436 punti in tre partite, seguono Davide Zaghini con 393, Nicholas Frassini con 380 e Renzo Tentoni con 370. Nel femminile miglior punteggio per Erica Stranieri con 300 punti, poi Elena Stranieri a 254 e la giovanissima Veronica Faggi a 227.

