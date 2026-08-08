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Gli atleti della Federazione Judo San Marino all'European Cup Junior 2026

Per il Titano presenti Luca De Angelis, nella categoria -81 kg, e Alessandro Fabbri, nella categoria -66 kg, accompagnati dal coach Gabriele Fabbri

8 ago 2026
Gli atleti della Federazione Judo San Marino all'European Cup Junior 2026

Gli atleti della Federazione Judo San Marino parteciperanno, l'8 e il 9 agosto, all'European Cup Junior 2026, che si svolgerà nella città di Skopje, in Macedonia del Nord. Un importante appuntamento internazionale che vedrà la partecipazione di 34 nazioni e di numerosi atleti provenienti da tutta Europa.

"È motivo di grande orgoglio - scrive la Federazione - vedere i nostri atleti Luca De Angelis, nella categoria -81 kg, e Alessandro Fabbri, nella categoria -66 kg, accompagnati dal loro coach Gabriele Fabbri, confrontarsi con i migliori Judoka Europei della stessa categoria di peso. A loro va il più sincero in bocca al lupo da parte della Federazione Judo Lotta Aikido e D.A. San Marino, con l'augurio di vivere un'esperienza ricca di soddisfazioni e di ottenere ottimi risultati.




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