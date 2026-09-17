MOTO "Gli Insuperabili" a Palazzo Pubblico: in udienza il libro dei 60 anni della FSM Presentato - in udienza dai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva - il volume che racconta 60 anni di storia della Federazione Sammarinese Motociclistica.

Dal circuito di Misano – dove è stato ufficialmente presentato - “Gli Insuperabili” ha varcato le porte di Palazzo Pubblico, per essere raccontato di fronte alle massime autorità sammarinesi. Il libro che racconta i 60 anni di storia della Federazione Sammarinese Motociclistica – scritto dal giornalista Jeffrey Zani – è arrivato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva.

C'è un dato che spiega più di ogni altro quanto questa “piccola” Federazione sia stata in grado di “imporsi” nel mondo delle due ruote: organizzare ben 74 gare mondiali tra motomondiale, motocross, enduro, trial e tanto altro. A presentare il libro il presidente della FSM Paolo Michelotti – accompagnato da figure storiche e membri del direttivo – e lo stesso autore Zani. Complimenti che sono arrivati anche dal Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri e dal presidente del CONS Christian Forcellini.

“Grazie alla dedizione della Federazione Sammarinese Motociclistica” - si legge nel messaggio dei Capi di Stato - “San Marino ha saputo ritagliarsi uno spazio di rilievo nel panorama motoristico internazionale, dimostrando come la passione e la competenza possano raggiungere ogni confine geografico”.

"È un onore ed è anche un'emozione poterlo presentare ai Capitani Reggenti - dichiara il Segretario Generale della FSM Nicola Moraccini - Il libro racconta la storia della nostra federazione, di tutte le persone che ci sono state dietro, che hanno lavorato e contribuito a raggiungere risultati eccellenti e, non ultimo, quello concluso pochi giorni fa a Misano per la MotoGP. Quindi è stato molto molto emozionante essere qua davanti i Capitani Reggenti".

60 anni di storia in cui c'è stato tanto di San Marino, una delle federazioni più piccole al mondo in grado di organizzare eventi internazionali, di avere piloti campioni del mondo. "È una bella storia, è bellissimo - dice ancora Moraccini - e speriamo anche di continuare su questa strada ed è molto bello, soprattutto quando il campionato del mondo è organizzato all'interno del nostro territorio. Quello è una soddisfazione enorme e soprattutto quando poi si va in Federazione Internazionale essere riconosciuti per questo grande lavoro, nonostante quanto siamo piccoli, però ci mettiamo il cuore, quindi quando ci si mette il cuore e la passione ci si arriva".

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