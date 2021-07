Gli Internazionali di Tennis 'San Marino Open' ripartono con Cecchinato

Il conto alla rovescia è già partito. Il Titano è pronto infatti a riaprire le porte al grande tennis: da domenica 8 (con le qualificazioni) a domenica 15 agosto sui campi del Centro Tennis Cassa di Risparmio a Fonte dell’Ovo vanno in scena gli Internazionali di Tennis “San Marino Open”, appuntamento dell’ATP Challenger Tour (€ 66.640 il montepremi). Una manifestazione che vanta una tradizione di oltre 25 anni, si era interrotta nel 2014 ed era pronta a fare ritorno già l’estate scorsa, prima che la pandemia arrivasse a stravolgere i piani.







Poi a inizio giugno la comunicazione ufficiale da parte dell’ATP della disponibilità della data abituale e la decisione della Federazione Sammarinese Tennis di riportare in calendario un evento importante non solo a livello sportivo, ma anche turistico e per la ricaduta d’immagine che lo accompagna. “Avevamo indicato già in tempi non sospetti il 2021 come obiettivo ragionevole per il ritorno degli Internazionali e abbiamo avuto ragione – afferma il presidente della Federazione Sammarinese Tennis, Christian Forcellini - anche se in questo caso abbiamo avuto solo due mesi per organizzare tutto quel che serve. Ma si tratta di un segnale di ripartenza quanto mai significativo per tutta San Marino.

In tal senso è stato tirato a lucido il Centro Tennis Cassa di Risparmio che, oltre a disporre di 8 campi, dallo scorso anno può vantare un’esclusiva Vip Lounge e di rinnovati e funzionali spogliatoi. Intanto è stata comunicata l’entry list, che vede al momento come principale favorito Marco Cecchinato, numero 82 del ranking mondiale, che proprio a San Marino nel 2013 ha conquistato il suo primo titolo importante, spiccando il volo per una carriera che lo ha visto raggiungere una storica semifinale al Roland Garros nel 2018 e mettere in bacheca tre titoli del circuito maggiore.