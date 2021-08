Gli Internazionali di Tennis tornano a San Marino: il 15 la finalissima

Nel 2012 è stato premiato addirittura come miglior challenger al mondo, due anni dopo si è svolta quella che doveva essere l'ultima edizione di un torneo storico. E invece, tra grandi difficoltà e sacrifici, gli Internazionali di Tennis tornano a San Marino dopo 7 anni di assenza. A presentarli - nella VIP Lounge del Centro di Fonte dell'Ovo - il presidente Christian Forcellini, il direttore del torneo Alessandro Costa e i due Segretari di Stato allo Sport e al Turismo Teodoro Lonfernini e Federico Pedini Amati.









“E' un prodotto 100% sammarinese” - ha affermato Forcellini durante la conferenza stampa - “e di questo ne sono orgoglioso”. La 28^ edizione del San Marino Open partirà domenica 8 agosto con le qualificazioni, poi il tabellone principale dal 9 al 15 con l'ultimo atto – la finale del torneo singolare – in programma a Ferragosto alle ore 20.30. Punterà ad esserci il n.84 del ranking ATP Marco Cecchinato – che sul Titano ha già trionfato nel 2013 – anche se l'entry list è di tutto rispetto: da Gilles Simon (ex n.6 al mondo) a Salvatore Caruso, passando per il 18enne danese Rune – indicato come un predestinato dagli addetti ai lavori – e Paolo Lorenzi che, al contrario, potrebbe chiudere qui la sua carriera all'alba dei 40 anni. Ancora da confermare le 3 wild card: una di queste potrebbe andare al sammarinese Marco De Rossi.

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo