Gli under 12 del golf in raduno a Ca' Montanaro

Lo stage nella struttura del San Marino Golf ha coinvolto circa 40 ragazzi, grazie a una collaborazione tra le federazioni del Titano e italiana

25 nov 2025

La Federazione italiana golf ha chiamato a raduno quasi 40 ragazzi under 12 in uno stage organizzato dalla sezione Emilia-Romagna, insieme a dirigenti e allenatori federali come Ettore Ghinelli, Cosimo Baroni e Luca Martufi. A ospitare l'iniziativa è stata Ca' Montanaro, sede del San Marino Golf e struttura in continua crescita, con diversi lavori di miglioramento già eseguiti o programmati per il 2026.

Gli atleti sono stati accolti anche dai dirigenti della Federazione sammarinese, che hanno ringraziato i tecnici italiani per la collaborazione, propiziata dagli eccellenti risultati ottenuti dai giovanissimi golfisti della Repubblica, distintisi anche nel 2025 in numerose gare, primeggiando sia nel settore femminile, sia nel settore maschile under 18.





