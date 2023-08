TENNIS Goffin avanti in rimonta. Nei quarti anche Fatic e Munar

Partita in salita per David Goffin. L'ex numero 7 del mondo batte in rimonta Vitaliy Sachko. L'ucraino, che aveva superato il belga nella semifinale al Challenger di Verona, questa volta si deve arrendere dopo tre set. Parte bene il tennista ucraino che si porta avanti nel conto dei set vincendo il primo 7-6 (0). Il numero 256 del mondo subisce poi il ritorno di Goffin, che con un doppio 6-2 si prende la vittoria e il passaggio ai quarti di finale. Goffin, attualmente 100 in classifica mondiale, sfiderà domani il bosniaco Nerman Fatic, che nella parte alta del tabellone è stato impegnato nei secondo turno contro il francese Kyrian Jacquet. Partito dalle qualificazioni, il transalpino aveva battuto nel primo match del main draw l'italiano Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 del torneo. La sfida negli ottavi contro Fatic si risolve in favore del bosniaco in due set. Fatic s'impone 7-5/6-4. Goffin-Fatic è uno dei due quarti giù definitivi, il secondo prevede la sfida tra l'argentino Federico Delbonis e lo spagnolo Jaume Munar. Delbonis aveva battuto l'italiano Giannessi, mentre Munar conquistato il derby contro il connazionale Sanchez Izquierdo. La testa di serie numero 2 del torneo, si è imposta per 6-1/6-2 dopo 1 ora e 29 minuti di gioco.

